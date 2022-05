La Ruche de Christophe Hermans

Première levée, Marion s’affaire. Elle a préparé les médicaments que sa mère doit prendre et demande à sa petite sœur Louise de s’activer… il est l’heure d’aller à l’école. À la table du petit déjeuner, Claire, la cadette, regarde faire. La maison désertée, Alice, la maman, s’occupe comme elle peut, visiblement perdue et désœuvrée. Le soir venu, ses filles de retour au bercail (ce qu’elle a semble-t-il attendu toute la journée), la voilà qui s’impose en mère impliquée et responsable pour soudainement disparaître, laissant ses filles se débrouiller seules, après leur avoir lancé : " J’ai une vie ! " …

Fraîchement séparée de son mari, parti pour une autre, Alice vit maintenant seule avec ses trois filles dans ce bel appartement du centre-ville. Femme bipolaire, mère aimante, mais défaillante, son instabilité est de plus en plus difficile à vivre pour ses filles, à commencer par Marion, l’aînée tiraillée entre plusieurs impératifs contradictoires : l’amour qu’elle porte à sa mère, la prise en charge de la maisonnée, la cohésion de la famille et ses aspirations personnelles…