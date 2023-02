On ne peut obliger tout le monde à apprécier la fête des amoureux. Heureusement, la RTBF a également une solution pour les célibataires endurcis et les personnes déçues de l’amour en général. Tout d’abord, le 15 février, Tipik vous propose "Godzilla : King of the monsters". Rien de mieux qu’un blockbuster rempli de monstres gigantesques pour faire passer une grosse peine de cœur. Sur La Trois, c’est "Birdy" que l’on retrouve, histoire d’amitié nourrie par le style visuel d’Alan Parker et ses excellents acteurs principaux, Nicolas Cage et Matthew Modine. Et sur Auvio, vous pourrez rattraper des films comme "Dans la brume" et "Chien", des programmes parfaits pour ne pas penser aux festivités du 14 février.