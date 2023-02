La RTBF va déployer 2222 panneaux photovoltaïques à côté de son pylône à Wavre : début des travaux sans doute à l’automne

Soucieuse de réduire son empreinte carbone et d’alléger sa facture énergétique, la RTBF va donc planter un champ de panneaux photovoltaïques à Wavre. Il sera situé au nord de la ville, où l’entreprise possède quelque 90 hectares.

Depuis l’enquête publique lancée en janvier 2022, le projet a bien avancé. Le permis a été délivré et les travaux devraient commencer cette année. Mais plusieurs étapes restent à franchir d’ici septembre ou octobre : rédaction du cahier des charges (pour l'achat, l'installation et le raccordement), publication de l’appel d’offres et adjudication du marché.