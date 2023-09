La RTBF va constituer un pôle media à Namur avec Boukè et la Haute Ecole Albert Jacquard

A Namur, la RTBF va partager un nouvel emplacement avec la télévision communautaire Boukè et la Haute Ecole Albert Jacquard. Ensemble, les partenaires devraient constituer le pôle de référence media dans la capitale wallonne, sur le site stratégique d’Harscamp, au confluent de Sambre et Meuse.

La RTBF déménage

Le site régional de la RTBF occupe actuellement des locaux que la Province de Namur, propriétaire, souhaite vendre. Comme les lieux ne sont plus adaptés aux besoins actuels, elle a plutôt cherché une autre implantation. Et elle a trouvé l’emplacement idéal à quelques dizaines de mètres du bâtiment qu’elle occupe actuellement près des institutions culturelles et politiques, à deux pas du centre-ville: le site d’Harscamp que le CPAS abandonne à la fin de ce mois était disponible.

Constituer un pôle d’excellence avec des partenaires

Pour la Région wallonne, propriétaire des lieux, convenir d’un bail avec la RTBF, la télévision communautaire Boukè et la Haute Ecole Albert Jacquard, c’est conclure un marché mutuellement profitable.

Réunir les différents partenaires, c’est permettre de créer un centre de référence des technologies media. C’est aussi une opportunité de renforcer l’information wallonne selon les vœux conjoints du Ministre-Président wallon, Elio Di Rupo et de l’Administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot.