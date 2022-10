La RTBF renforce sa présence dans votre région

Au travers des matinales de sa radio Vivacité, de la couverture par ses rédactions de l’actualité de votre région, en télévision, en radio ou sur son site, la RTBF est depuis longtemps bien présente à vos côtés. Et pas seulement dans le domaine de l’information : des émissions comme Les Ambassadeurs, Stoemp, Pékèt et des rawettes, et d’autres encore, mettent à l’honneur notre patrimoine régional et notre belgitude.

La RTBF se déploie également depuis des années sur le digital : en plus de son player Auvio et son site qui a récemment fait peau neuve, elle compte aujourd’hui de nombreux comptes réseaux sociaux, dont des pages Facebook qui rassemblent des communautés variées. Parmi ces pages, les pages régionales Liège Vivacité, Hainaut Vivacité, Namur Vivacité, Charleroi-Matin Vivacité, Luxembourg Vivacité, Brabant-Wallon Vivacité traditionnellement liées aux décrochages de Vivacité, vont changer de nom. Elles vont ainsi être nommées "RTBFInfo Liège, RTBFInfo Namur" etc., afin de vous proposer plus d’actualité de votre région, au sens large.