La RTBF rend hommage à Tina Turner en modifiant sa programmation

Le 24 mai dernier, le monde apprenait la disparition de la "Reine du Rock’n’Roll". C’est dans un communiqué publié sur le compte Instagram de Tina Turner, que nous apprenions son décès à 83 ans.

Pour rendre hommage à l’une des chanteuses de rock les plus appréciées, la RTBF modifie sa programmation. Ce vendredi 26 mai, à la place du portrait de Jerry Lewis, nous vous proposons le documentaire "Tina, la rage de vivre". Ce dimanche, c'est La Une qui modifie sa programmation pour vous proposer de revoir ce documentaire à 22h45.

Dans ce documentaire, vous découvrirez comment Anna Mae Bullock s’est hissée au sommet et est devenue la diva de la soul et du rock. Vous découvrirez le parcours tumultueux d’une battante au style incomparable devenue superstar aux 200 millions d’albums vendus.

Tina Turner, née Anna Mae Bullock en 1939, a connu une ascension pavée de tragédies. Dans le Tennessee ségrégationniste d’alors, la jeune fille, abandonnée par ses parents, s’épanouit dans une chorale gospel où elle trouve sa voix. Partie pour Saint Louis à 17 ans, elle croise la route de celui qui lui offrira à la fois la gloire et l’enfer : avec Ike Turner, elle forme un duo soul applaudi en même temps qu’un couple maudit, rongé par la drogue et la violence. Après des années de maltraitance cachée, Tina Turner obtient le divorce en 1978 et conserve son nom de scène. Ruinée, mais soulagée et apaisée grâce à la découverte du bouddhisme, "la Lionne" s’apprête à rugir de nouveau dès le début des années 1980. Avec l’appui, notamment, de David Bowie, elle opère sa mue rock en Europe et remplit bientôt des stades avec des hits tels que "The Best" ou "What’s Love Got to Do With it".

Rendez-vous vendredi 26 mai dès 20h35 sur La Trois ainsi que dimanche à 22h4 sur La Une et en replay sur Auvio pour découvrir ce documentaire.

En radio, Classic 21 vous propose une émission spéciale en hommage à l'interprète de ​​​​"What's Love Got To Do With It" ce dimanche 28 mai dès 10h.