La RTBF rend hommage à Edgar Kesteloot en adaptant sa programmation

Homme de science et de télévision, Edgar Kesteloot œuvra toute sa vie à la protection de l’environnement. Il défendit cette cause non seulement au sein de l’Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, où il fut en charge du département de l’écologie et de la conservation de la nature, mais également à travers ses activités associatives.

Il se fit connaître du public en 1965, en tant que concepteur et consultant scientifique du "Jardin extraordinaire". Une émission qui allait par la suite devenir le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la nature, et connaître une impressionnante longévité.