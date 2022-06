La RTBF prolonge son opération Trait d’Union pendant toute l’année prochaine

Ce samedi, c’est le redémarrage de la saison du "Beau Vélo de Ravel", un coup d’envoi donné symboliquement dans la vallée de la Vesdre liégeoise, et par Jean-Paul Philippot en personne. C’est que, depuis le début de cette année, la radiotélévision de service public a organisé un vaste soutien à la relance associative, culturelle ou sportive dans les dix villes et communes les plus touchées par les inondations de juillet dernier : ce sont des centaines d’initiatives promotionnées à travers des dizaines d’articles, d’heures de reportages. Des manifestations diverses, organisées en partenariat, également. Ou encore des enregistrements d’émissions. Le maître-mot, c’est d’aider à la résilience. C’est de garder la proximité, même si cet été Liège-Matin et ses informations locales vont se mettre entre parenthèses, à l’exception d’une petite semaine autour de la date anniversaire des tragiques événements. Mais pour revenir "plus présent, en septembre". L’annonce du jour, c’est que cette opération Trait d’Union est prolongée pour toute l’année prochaine. Pour l’administrateur général de la RTBF, ça rentre parfaitement dans les missions d’un service public.