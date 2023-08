La RTBF prolonge les droits des Red Flames et du Moto GP

Après le succès de la diffusion de la Coupe du Monde féminine, la RTBF va continuer à soutenir le football féminin : elle a trouvé un accord avec la Fédération belge de football (URBSFA) pour prolonger les droits des diffusion de l’équipe nationale féminine. La RTBF diffusera l’intégralité des rencontres des Red Flames pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025. Le prochain rendez-vous sera le duel de Nations League face aux Pays-Bas, le 22 septembre. L’accord comprend également la diffusion de la finale de Coupe de Belgique féminine en 2024 et en 2025.

"C’était très important pour nous de continuer à diffuser les matches des Red Flames", observe Benoît Delhauteur, chef sports à la RTBF. "Nous diffusons leurs rencontres depuis 2021 et nous voulions absolument continuer à raconter leur histoire. Ce qui compte aussi pour nous, c’est que la Fédération belge va réinvestir l’ensemble du montant des droits dans le développement du football féminin. Ceci s’inscrit dans un contexte plus large : pour nous, exposer les compétitions féminines est devenu un pilier essentiel."

Katrien Jans, manager du football féminin à l’URBSFA, se réjouit de la prolongation de cette collaboration : "En tant que Fédération, nous sommes très heureux qu’un médial public montre un tel intérêt pour le football féminin dans sa globalité, et plus spécifiquement pour notre équipe nationale. La RTBF avait déjà diffusé, cet été, l’Euro féminin U19 organisé chez nous. Grâce la Nations League, la Belgique va accueillir des équipes du top mondial, avec les Pays-Bas et l’Angleterre, vice-championne du monde. La finale de Coupe de Belgique a déjà démontré que les clubs belges intéressent eux aussi le public. Au final, nous espérons que l’exposition en Belgique francophone donnée par la RTBF amènera plus de jeunes filles vers le football."

Autre bonne nouvelle pour le public sport de la RTBF : celle-ci a également prolongé de trois années les droits pour les championnats du monde de moto vitesse, grâce à un accord avec Zelos et la Dorna. Elle diffusera donc la moto 3, la moto 2 et la catégorie reine, le Moto GP, jusqu’en 2026. "La moto draine un public fidèle, diversifié et fortement engagé", précise Benoît Delhauteur. "C’est un rendez-vous toujours spectaculaire, plein de suspense, très apprécié et suivi de nos publics. Cet accord nous permettra aussi de continuer à suivre le jeune pilote Belge Barry Baltus. A 19 ans, il a signé à Silverstone le meilleur résultat de sa carrière avec une sixième place en moto 2. Ce sera très intéressant d’assister et d’accompagner sa progression."