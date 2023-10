La RTBF porte plainte et met en garde contre une nouvelle arnaque commerciale

Un post publié sur Facebook circule en mettant en scène deux journalistes de la RTBF : François de Brigode et Laurick Ayoub. Le post vante les mérites d’un jeu à télécharger qui permettrait de gagner vite et facilement beaucoup d’argent. Un risque pour toutes celles et ceux qui tombent dans le panneau de se trouver rackettés.

Depuis plusieurs mois, les arnaques commerciales se multiplient. Cette fois encore, les deux journalistes mis en scène ne sont pas à l’origine de cette vidéo, et la RTBF n’a réalisé aucun reportage sur le sujet traité. Il est évident que cette vidéo est un montage réalisé à partir d’outils d’intelligence artificielle qui ont usurpé leurs visages et leurs voix.

La RTBF a immédiatement réagi auprès de Facebook pour faire arrêter cette publicité. Une plainte pénale contre X va être déposée.

La RTBF invite toutes les personnes qui voient cette publicité sur leur mur Facebook à la dénoncer auprès de Facebook.

C’est très simple :

Aller sur les trois petites boules en haut à droite de l’image et signaler la publicité chez Facebook comme indésirable.

Inviter ses amis à signaler la publicité chez Facebook et la masquer.

Plus que jamais la vigilance est de mise. Il est très important de vérifier les sources de diffusion et se dire que l’argent facile est une illusion qui peut coûter très cher.