La RTBF lance ses jeux de pronos et de foot manager autour de la Coupe du monde 2022 !

Avec ce jeu, devinez les résultats de la Coupe du Monde 2022 : score exact d'une rencontre, nombre de cartons distribués sur la journée etc… Rendez-vous sur https://footchallenge2022.rtbf.be/pronos pour créer ton compte. Quoiqu’il arrive, tous les joueurs apparaitront dans le classement général et les 10 premiers en fin de Coupe du Monde 2022 seront récompensés.

Le but officiel : cumuler un maximum de points grâce à tes pronostics réalisés sur l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde 2022 et finir dans les 1ers aux classements pour remporter de nombreux lots ! Le but officieux : pouvoir te targuer auprès de tes ami(e)s d’être un(e) meilleur(e) pronostiqueur(euse) qu'eux (elle) !

Pour chaque match, vous serez récompensés de votre prise de risque ! Pour cela, des points seront prévus en fonction de la "probabilité" de voir telle ou telle équipe s'imposer. Plus une équipe est favorite, moins vous aurez de points en jeu en la choisissant victorieuse (à l'inverse, vous aurez plus de points en choisissant son adversaire). Le nombre de points à remporter sur chaque match est calculé en fonction des cotes objectives des opérateurs de paris sportifs présents sur le marché.

A chaque tour de jeu, vous disposez d'extra-ballons pour booster les points en jeu sur l'ensemble des matchs du tour. En effet, en complément des pronostics, vous aurez la possibilité de répondre à plusieurs questions bonus (score exact de certains matchs, questions à choix multiple et questions à curseur). En répondant correctement à ces questions (qui porteront beaucoup sur le parcours des Diables Rouges), vous remporterez des points qui seront automatiquement comptabilisés dans votre classement.