La RTBF et France 3 signent une convention de partenariat inédite

La rédaction du Bureau local d’information (BLI) de Mons et celle de France 3 Hauts-de-France unissent désormais leurs forces sur le territoire transfrontalier. "On partage 300 km de frontière, c’est énorme. L’idée est donc de mettre le focus sur cette zone frontalière : on connaît tous quelqu’un qui habite d’un côté et qui travaille de l’autre !", détaille Vinciane Votron, responsable Info RTBF Mons. "Nos échanges nous donnent aussi l’opportunité de voir et de creuser des thématiques que l’on partage au quotidien."

Concrètement, une équipe de France 3 a pris ses quartiers dans les locaux de Média Ouest, la rédaction montoise de la RTBF. Les deux journalistes français participent notamment aux réunions de rédaction : "Cette proximité quotidienne permet des échanges plus faciles. Que ce soit en termes d’idées de reportages, mais aussi de contacts." Écrit autrement, le reporter français peut s’appuyer sur l’expertise territoriale du journaliste belge, et inversement.

L'herbe est-elle plus verte ailleurs ?

Le partenariat permet aussi de diffuser des sujets de France 3 sur la RTBF (et vice-versa), et de réaliser des reportages communs. Un exemple ? Le prix de l’essence. Pourquoi est-il différent ? Comment est-il calculé ? Quels sont les bons plans à connaître ? "On a toujours l’impression que l’herbe est plus verte ailleurs, mais est-ce vrai ? C’est ce qu’on va essayer de décrypter avec nos confrères", résume Vinciane Votron.