La RTBF et d’autres diffuseurs publics s’unissent pour soutenir le débat en ligne et lutter contre les discours de haine

Une nouvelle initiative conjointe des diffuseurs publics de Belgique (RTBF), d’Allemagne (ZDF), de la Suisse (SRG SSR) ainsi que du Canada (CBC/ Radio-Canada) entend lutter contre les discours en ligne de plus en plus toxiques, malsains et polarisants et ce, via la création d’un "incubateur d’espaces publics". En unissant leur force, les diffuseurs souhaitent explorer de nouvelles façons pour les médias de service Public de soutenir l’engagement citoyen et le discours démocratique.

Lancé le 8 février, cet incubateur d’espaces publics développera et testera des solutions innovantes pour favoriser des conversations en ligne accessibles, significatives et exemptes de harcèlement et d’intimidation sur des questions d’intérêt public. Par ailleurs, le projet soutiendra également les échanges inclusifs reflétant des points de vue divers et favorisant l’empathie et la bonne compréhension des propos.

Outre l’union des diffuseurs publics, ce projet sera réalisé en collaboration avec NEW_Public, une organisation sans but lucratif qui a été notamment choisie parce qu’elle est dirigée par des experts de l’interaction en ligne qui se concentrent sur la création d’espaces numériques sains. Et ce, tout en poursuivant une mission de service public et d’approche non lucrative.

Un espace digital qui promeut les échanges basés sur l’interaction respectueuse de l’autre

Pour l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, "cette initiative conjointe veut utiliser la richesse des outils numériques pour créer un nouvel espace d’interactions, sans censure mais sans être, pour autant, la chambre d’amplification des messages de haine et de fausses informations. Un espace digital qui promeut les échanges basés sur l’interaction respectueuse de l’autre. Une utopie, diront certains, une ambition démocratique, répondons-nous, que nous voulons rendre réelle et accessible au plus grand nombre".