La RTBF enregistre des audiences historiques pour Liège-Bastogne-Liège

La RTBF a enregistré des audiences historiques ce dimanche grâce à la couverture de l’édition 2023 de Liège-Bastogne-Liège remportée triomphalement par Remco Evenepoel.

La course messieurs a obtenu 43,84% de part d’audience et 367.000 téléspectateurs.ices de moyenne sur La Une, un record absolu pour Liège-Bastogne-Liège sur les antennes de la RTBF ! Le pic d’audience, atteint juste avant l’arrivée et la victoire de Remco Evenepoel, est à 526.886 téléspectateurs.ices.

La course dames, diffusée sur Tipik, réalise de belles audiences également avec 11,7% de part d’audience et 57.500 téléspectateurs.ices de moyenne. Sur Auvio, les deux courses cumulent 81.000 visions.

Sur le digital, les réseaux sociaux de la RTBF ne sont pas en reste puisque 900.000 personnes ont été touchées sur Facebook sur la page RTBF Sport tandis que nos articles web ont cumulé 300.000 vues.