La RTBF en deuil : Marc Danval est parti rejoindre les légendes du jazz qu'il chérissait tant

Le fonds Marc Danval

Ce fond s’est constitué au mois de mars 2010 suite à l’achat de la collection personnelle de Marc Danval, réalisé grâce au soutien des Amis du KBR. L’acquisition de cet ensemble remarquable permet d’ouvrir les collections musicales de l’institution aux répertoires "non classiques", jusqu’ici peu représentés.

Le fonds Marc Danval est un ensemble unique comprenant une discothèque de plus de 12 000 disques 78 tpm, 45 tpm et 33 tpm, touchant au jazz, à la chanson française et anglo-saxonne, ainsi qu’aux musiques folkloriques, de variétés et de films. Il rassemble aussi plus de 2 000 partitions musicales illustrées, allant de la fin du XIXe siècle aux années 1950, dont certaines sont signées Magritte, De Greef, Valéry ou encore Van Caulaert. Il propose également une bibliothèque riche de plus de 800 ouvrages, couvrant les styles musicaux évoqués ci-dessus et comportant notamment les œuvres complètes du poète et spécialiste de jazz Robert Goffin. Enfin, cette riche collection se complète de divers documents d’archives, de plus de 500 affiches, ainsi que de plus de 3 000 photographies dont de nombreuses sont dédicacées.