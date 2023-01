La RTBF diffusera toutes les étapes du Tour de San Juan avec Remco Evenepoel

Bonne nouvelle ! La RTBF diffusera l'intégralité du Tour San Juan, course de rentrée de Remco Evenepoel sur Auvio. Début des hostilités dès ce dimanche 21 heures pour la 1e étape autour de San Juan, justement.

Sept étapes seront au programme tout au long de la semaine, entrecoupées d'un jour de repos le vendredi 26 janvier. Deux de ces étapes seront montagneuses, la 5e se finissant par une ascension du périlleux Alto Del Colorado.

Son maillot de champion du monde fermement vissé sur les épaules, Remco Evenepoel entamera donc son année 2023 par ce Tour San Juan. Tour dont, on le rappelle, il est le tenant du titre puisqu'il s'y était imposé.. en 2020, les éditions 2021 et 2022 ayant été annulées à cause du Covid.