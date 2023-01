La RTBF diffusera les Jeux OIympiques 2026, 2028, 2030 et 2032

L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et Warner Bros. Discovery ont acquis l’exclusivité des droits de diffusion en Europe des XXVes Jeux Olympiques d'hiver, Milano Cortina 2026, des Jeux de la XXXIVe Olympiade, Los Angeles 2028, des XXVIes Jeux Olympiques d'hiver en 2030 et des Jeux de la XXXVe Olympiade, Brisbane 2032, ainsi que des Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés durant la même période.



Les équipes de la RTBF se réjouissent de proposer au public, tout au long de ces quatre olympiades, une large couverture, des diffusions en direct et des reportages sur tous les médias, plateformes et réseaux sociaux du groupe.



Pour Jean-Paul Philippot, administrateur Général de la RTBF, "cette nouvelle est réjouissante à plus d’un titre : le premier est d’offrir au plus grand nombre une large couverture de ces grands moments sportifs et mettre en valeur nos athlètes belges, ces hommes et ces femmes qui performent dans de nombreuses disciplines."



Se félicitant de cet accord, Delphine Ernotte Cunci, présidente de l'UER, déclare : "nous sommes fiers de donner la possibilité aux téléspectateurs.ices de profiter des Jeux Olympiques sur les chaînes de télévision en clair jusqu'en 2032. Cet accord change la donne pour les médias du service public et témoigne de la force et de la solidarité constantes dont fait preuve notre Union."



Le président du CIO Thomas Bach réagit quant à lui à cette attribution en ces termes : "nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord à long terme. L'UER et ses membres offrent une expertise et une portée inégalées en matière de radiodiffusion en Europe."