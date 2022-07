La RTBF change son programme sur La Une suite au décès de l’actrice Charlotte Valandray

Ce mercredi, la comédienne Charlotte Valandray est décédée à la suite d’une troisième greffe de cœur. Pour rendre hommage à cette comédienne et femme de courage, la RTBF rediffuse le film " L’amour dans le sang ".

L’histoire se déroule dans les années 80. Anne-Charlotte Pascal, 15 ans, est alors repérée par Dominique Besnehard, un acteur réalisateur français. Anne-Charlotte quittera brusquement une vie d’adolescente insouciante pour devenir Charlotte Valandrey, le personnage principal du film " Rouge baiser " de Véra Belmont. Un film grâce auquel Charlotte obtiendra l’Ours d’argent de la meilleure interprétation au festival de Berlin et une nomination aux César. Découvrez à travers ce film une gamine espiègle étouffée par une vie bourgeoise qui ne lui ressemble pas, une jeune fille entrée de plein fouet et sans aucune prévention dans le tourbillon du succès, les coulisses sans pitié du monde du cinéma et de la télé et enfin, la jeune femme au cœur trop tendre, en quête éperdument d’amour.

" L’amour dans le sang ", un film touchant rempli d’espoir et de vie à découvrir le samedi 16 juillet à 22h35 sur La Une.