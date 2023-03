La RTBF célèbre les dix ans de la collection "Meurtres à"

La collection franco-belge "Meurtres à" célèbre ses dix ans fin mars. À cette occasion, la RTBF lui dresse le tapis rouge en diffusant notamment dix épisodes phares de cette série de polars.

Des meurtres en série, une légende locale, une région fabuleuse et un duo d’acteurs·trices bien connus : la formule de Meurtres à fonctionne à merveille depuis maintenant dix ans. Pour célébrer cet anniversaire, Auvio met en ligne pendant six mois 10 épisodes phares de cette collection de téléfilms franco-belges.

Le 31 mars prochain, vous découvrirez sur La Une (et sur Auvio), l'épisode anniversaire de la collection : Nouveau Meurtres à Saint-Malo avec Bruno Solo et Louise Monot, suivi du tout premier épisode de Meurtres à porté par le même casting et tourné dans la même région.

Enfin, fêtez Meurtres à en participant à notre concours inédit et gagnez peut-être un séjour thalasso de prestige pour deux à Saint-Malo. Pour participer, vous devez voter pour votre épisode de Meurtres à préféré, celui que vous rêvez de revoir. L'épisode gagnant sera diffusé sur La Une le 7 avril prochain !

Les 10 ans de Meurtres à sur la RTBF :