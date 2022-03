La RTBF célèbre la Semaine du Livre en TV, voici le programme!

Sur Auvio, une page spéciale semaine du livre sera accessible. Regroupant les émissions spéciales, les docus, les podcasts, les interviews et les chroniques proposés tout au long de la semaine sur toutes les plateformes de la RTBF.

Il y a plusieurs podcasts que vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur Auvio

"L’injuste destin du pangolin" dans ce podcast est un roman feuilleton pour se souvenir de ce qui s’est passé durant le fameux confinement. Chaque jour, un auteur différent écrivait un chapitre du roman, le principe même du cadavre exquis.

"Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe". Une série de podcasts en 8 épisodes. Bart Van Loo vous emmène au cœur du Moyen Âge dans les pas des Ducs de Bourgogne. Un voyage merveilleux et dangereux à travers les bûchers et les banquets festifs, les épidémies de peste et les tournois de chevaliers, aux côtés de Jeanne d’Arc, Philippe le Bon ou encore Jan van Eyck et ses chefs d’œuvre.

"Partition pour Blake & Mortimer ou les dix vies d’Edgar P. Jacobs". Qui était vraiment Edgar P. Jacobs, l’homme qui a consacré une moitié de sa vie à devenir chanteur d’opéra et l’autre moitié à créer les aventures de Blake & Mortimer ? Et que doivent les célèbres héros britanniques à l’histoire de ce créateur entré par hasard en bande dessinée à plus de quarante ans, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Premier assistant d’Hergé, auteur de la première heure du Journal Tintin, inventeur d’une forme de bande dessinée adulte basée sur le merveilleux scientifique, découvrez les dix vies d’Edgar P. Jacobs, entre archives, fictions sonores et entretiens inédits.

"Stephen King le roi de l’horreur". Retrouvez les 45 podcasts qui retracent la vie et les différentes œuvres de l’écrivain.

"Il serait une fois", une série de podcasts en 5 épisodes où Charlotte Dekoker, Florence Mendez, Fanny Ruwet, Camille Wernaers et Zidani prêtent leurs voix et leurs plumes et réinventent les histoires mythiques. Avertissement : ce podcast est une œuvre fictionnelle dont certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de certain·e s.

"L’histoire surprenante des Contes de fées". Jean-Louis Lahaye revisite contes de fées et légendes. Pocahontas, Aladdin, Manneken-Pis, la Reine des neiges, le cheval Bayard… Au fil du temps, certains contes se sont débarrassés de leur morale austère pour prendre une tournure plus féérique. Jean-Louis nous emmène dans les coulisses de ces histoires pour en dévoiler la face cachée. L’histoire surprenante de 10 contes et légendes.

"L’interview de Paul Auster par Jérôme Colin". Dans ce podcast, Jérôme Colin revient sur la vie de l’écrivain Paul Auster. Il parle de sa carrière en général, du métier d’écrivain et de son livre "Burning boy". Paul Auster est fasciné par Stephen Cran, il le considère comme le premier des grands modernistes et passe en revue dans ce livre sa vie et ses différentes œuvres. Le podcast est à découvrir en deux parties.

La nuit des écrivains. S’enfoncer dans la nuit en se laissant guider ou égarer par les voix de six écrivain(e)s de choix. C’est à cette expérience singulière que vous convient une nouvelle fois Myriam Leroy et Pascal Claude. Daniel Pennac, Adeline Dieudonné, Nathacha Appanah, Vanessa Springora, Christine Aventin, Philippe Jaenada ,tous ces auteur(e)s nous aident à mettre des mots sur les grands sujets qui font battre le cœur de notre époque et de nos vies.

Retrouvez le podcast "Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2021", une série de podcasts en 9 épisodes lus par un comédien.

Et enfin, d’autres podcasts sur les livres primés en 2019 et 2020 , lus aussi par un comédien, seront disponibles sur Auvio à partir du 14 mars.

"Bons baisers de la planète Schtroumpf"

A l’occasion des 60 ans des Schtroumfs en 2018, l’émission "Entrez sans frapper" passe en revue le documentaire de Jean-Marc. Mais alors qui sont ces êtres de la forêt, hauts comme trois pommes et qui s’expriment dans un langage si particulier ?