La RTBF célèbre la Semaine du Livre du 14 au 20 mars

Le lendemain, samedi 19 mars à 20h35, "Plan Cult" s’installera dans le Centre belge de la Bande dessinée, avec Philippe Manœuvre en VIP. L’occasion d’évoquer avec lui le deuxième volet ses sulfureuses mémoires, "Flashback Acide". Rencontre également avec Pierre Lemaître, qui vient de publier "Le Grand Monde", une nouvelle saga palpitante dans laquelle on suit la famille Pelletier entre Paris, Beyrouth et Saigon au début des Trente Glorieuses. BJ parlera de l’icône rock Patti Smith et de son livre "L’année du Singe", une méditation lucide sur le passage du temps. Coup de projo sur l’autrice-illustratrice Marine Schneider. Et Charlie Dupont vous raconte La Folle Histoire d’Oscar Wilde.



Dernier rendez-vous du samedi : "Le Tour du livre" présenté par "Fenêtre sur Doc" à 23h15 dans lequel on suit le poète Maxime Coton à vélo, en Belgique, à la rencontre de ses lecteurs et lectrices.