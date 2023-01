La Royale Union Saint-Gilloise : un club de football accessible à des prix très démocratiques

Comme tous les clubs, l’Union Saint-Gillloise a sa boutique où les maillots de match se vendent à 55 euros, au lieu de 80 dans d’autres Clubs.

Comme supporters, nous défendons cette politique auprès du Club pour que les prix restent accessibles à tous.

Pour Fabrizio Basano, supporter, mémoire vivante du Club, et membre du conseil d’administration, l’accès démocratique au stade est une priorité : "Entre 12 et 15 euros pour des matchs qui ne sont pas des affiches, entre 17 et 19 euros pour les gros matchs. Comme supporters, nous défendons cette politique auprès du Club pour que les prix restent accessibles à tous."

Le budget annuel du club bruxellois est 6 fois moins important que celui du Club de Bruges.

Les salaires fixes, sans les primes, varient de 60000 euros pour un jeune pro qui débute, à 500000 euros pour des joueurs confirmés.