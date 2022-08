La route UNESCO : 500 km à vélo pour découvrir le patrimoine wallon

Connaissez-vous tous les sites belges inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Ils sont treize au total et sont souvent méconnus des Belges !

Wallonie Belgique Tourisme vous propose de (re) découvrir ce patrimoine grâce à de belles balades à vélo thématiques. Le parcours a été organisé en onze étapes différentes pour un total de 500 km sur le RAVel.

Pour chaque étape proposée par Wallonie Belgique Tourisme, un carnet de voyage vous propose un itinéraire détaillé ainsi que des explications sur les sites UNESCO à découvrir sur votre route.

En plus de ces informations, vous découvrirez une liste d’attractions touristiques de la région ainsi que des producteurs gourmands à tester. Si vous souhaitez réaliser votre étape en plusieurs jours et en profiter pour dormir dans la région visitée, le guide vous propose également une sélection d’hébergements labellisés " Bienvenue Vélo" et "Bed + Bike".

De la ville de Tournai, à deux pas de la France, au site remarquable de Blegny-Mine, à la porte des Pays-Bas, traversez la Wallonie à vélo ! Visitez les ascenseurs du canal du Centre, la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, pédalez le long des rives de la Meuse et à travers les collines du Condroz. Faites le plein de nature et de paysages à couper le souffle sans même quitter la Belgique !

Retrouvez toutes les informations sur la route UNESCO à vélo et téléchargez gratuitement les carnets d’étape sur le site visitwallonia.be/routeunesco.