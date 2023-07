La route en musique, la playlist pour les "road trip" de l'été

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot.

La route nous mène toujours à un point précis, et pourtant on s'y sent libre. La route, c'est l'endroit où on ne fait rien d'autre que d'être sur la route. Etre sur la route, c'est aussi porter les hommes et les femmes que l'on rencontre. La route est aussi paradoxalement, notre destin.

On raconte qu'en Perse, le peuple implora le roi Bahram de leur de donner de la musique. C'est alors que le roi fit parvenir 12 000 musiciens à qui il offrit de quoi se loger et des graines et bœufs pour l'agriculture et l'élevage. Après une année, le roi vit que les 12 000 musiciens étaient frêles et pâles. Ils avaient simplement mangé les graines et les bœufs. Il leur proposa alors d'aller vivre de leur musique sur les routes. Les tsiganes errent sur les routes et ont migré vers l'ouest depuis avant l'an mille. Ils ont transporté et diffusé toutes les musiques qu'ils ont entendus sur leur route. Du Gange, à l'Andalousie et au Nord de la Grèce.

"Je n'attends plus la bonne fortune, la bonne fortune c'est moi !" disait Walt Whitman dans "Song of the open road".