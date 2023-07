La route du fromage à Maffe : l’escapade ultra-gourmande qui vous fera fondre

Alerte bon plan dans L’Agence Tourisme ! Chaque année, à la mi-septembre, on organise la Fête de la route du fromage à Maffe. Un événement qui fait la part belle à l’agriculture durable, à la valorisation du patrimoine et à la filière biologique. La bonne nouvelle ? Pas besoin d’attendre la date du dimanche 18 septembre, on peut faire la route du fromage toute l’année dans ce petit coin du Condroz.

Il existe deux fromageries incontournables dans l’entité d’Havelange : celle du Gros-Chêne à Méan et la fermière de Méan à Maffe. Cette dernière produit une vingtaine de fromages qu’on peut acheter à la ferme André. Il y a des maquées de vache aromatisées avec des fines herbes, des fromages à pâte pressée, mais aussi des fromages à pâtes molles comme le Brusy, sorte de reblochon très crémeux, ou encore le Cabricharme. Ce dernier a d’ailleurs reçu, en janvier 2023, le Prix de la Presse à Las Vegas. Une récompense qui ne suscite pas la jalousie de la fromagerie du Gros-Chêne. Les deux entreprises sont complémentaires. Le Gros-Chêne produit en effet des fromages que la fermière de Méan n’a pas, comme les croûtes fleuries ou les chèvres frais.