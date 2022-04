La route du barrage de Robertville fermée à la circulation jusqu’à juillet

Pas facile en ce moment de circuler sur l’axe Malmedy-Signal de Botrange, et ça ne va pas s’arranger. Dès ce lundi, la circulation sur le barrage de Robertville sera totalement interdite. Des travaux y sont menés depuis un peu plus d’un an et une nouvelle phase de ceux-ci empêche le maintien de la circulation sur cet ouvrage d’art. Une mesure qui restera en vigueur jusqu’au 8 juillet. Une déviation sera mise en place via les villages de Walk, Bruyères et Haelen. Et quand on sait que la nationale est également en travaux et fermée à la circulation au Signal de Botrange, il risque d’y avoir moins de touristes durant deux mois pour profiter du lac et des attractions locales.