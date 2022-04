La Route Adélie de Vitré : Première victoire professionnelle d'Axel Zingle

Axel Zingle a remporté la 26e édition de la Route Adélie de Vitré disputée vendredi autour de Vitré, en Bretagne. Le coureur de l'équipe Cofidis s'est imposé dans un sprint à quatre devant ses compatriotes Dorian Godon (AG2R Citroën Team),Valentin Ferron (TotalEnergies) et Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic). Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) a pris la neuvième place.

En raison des prévisions météo annonçant des averses de grésil à partir de 16h30, l'organisation de la course a décidé de raccourcir l'épreuve et de passer le nombre de grandes boucles à cinq au lieu de six prévues initialement. Les coureurs ont donc parcouru 177 km.

Axel Zingle a attaqué à 6 km de la ligne, provoquant la formation d'un groupe de onze coureurs. Un quatuor s'est ensuite dégagé après l'accélération de Vauquelin à 2 km du but, avec Zingle, Godon et Ferron.

Zingle s'est montré le plus rapide pour décrocher, à 23 ans, sa première victoire professionnelle. Il succède au palmarès au Néerlandais Arvid De Kleijn.