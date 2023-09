La Roumanie, un paradis naturel à l'Est de L'Europe

Les Carpates et le Danube ont donné naissance à un des pays les plus sauvages du vieux continent. On y trouve de spectaculaires montagnes, des rivières mystérieuses et des forêts impénétrables. Nous découvrirons les animaux les plus emblématiques de Roumanie à l’image du chamois qui se joue des arêtes vertigineuses des Carpates ou encore du grand tétras et le guêpier mâle qui font tout pour séduire leur femelle respective. Dans des paysages naturels préservés, nous rencontrerons l’étonnante rémiz penduline qui construit son nid de manière originale ainsi que l’animal le plus rapide de la planète, le faucon pèlerin qui peut atteindre la vitesse de 350 km/heure lorsqu’il vole en piqué ! Nous accompagnerons de mignons renardeaux âgés de 4 mois à peine à la découverte du monde qui les entoure.