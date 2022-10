La roulette la plus inutile de tous les temps : le geste d’Antony avec Manchester United critiqué

Si les consultants ont démonté le joueur, son coach a jugé la prestation du joueur, qu’il a remplacé à la mi-temps. Je demande plus de sa part. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres."

Et d’ajouter sur cette toupie : "Quand il y a un geste technique comme ça, c’est bien tant que c’est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c’est OK. Mais si c’est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le corrigerai."

De quoi envoyer un message au joueur qui doit en faire plus malgré ses trois buts en championnat. Car on l’oublie tout de même il a coûté 95 millions d’euros lors du mercato estival.