"La Ronde de Nuit" de Rembrandt livre de nouveaux secrets

Le peintre Rembrandt a utilisé un composé inhabituel de plomb dans sa célèbre toile "La Ronde de Nuit", a révélé une analyse menée par une équipe internationale de scientifiques, à l'aide d'un scanner spécial de l'Université d'Anvers.

"Les formiates de plomb n'avaient jusqu'alors jamais été observés dans un tableau du 17e siècle", a souligné l'université. Cette découverte, publiée dans la revue allemande Angewandte Chemie, "nous livre de nouvelles informations sur les connaissances de Rembrandt en chimie et sur sa manière de préparer ses couleurs". Elle constitue en outre un pas important pour la bonne conservation de la toile.

Grâce au scanner de l'Université d'Anvers, l'équipe a pu démontrer que des formiates de plomb se retrouvent au niveau du buste du lieutenant Ruytenburg, l'un des principaux personnages du tableau, a expliqué le chercheur Victor Gonzalez.

Une équipe scientifique cherche actuellement à déterminer comment la peinture de Rembrandt se comporte chimiquement. En se basant sur la préparation des peintures dans l'atelier de l'artiste, l'équipe de recherche peut imiter en laboratoire celles utilisées il y a quatre siècles. Les scientifiques comparent ensuite ces nouvelles matières avec un fragment de l'oeuvre de Rembrandt pour tenter de remonter jusqu'à l'origine des formiates.

"Le 17e siècle constitue une période où la physique et la chimie émergent", commente le professeur Koen Janssens, de l'université anversoise. "Artistes et scientifiques se retrouvaient alors dans ce qu'on appelait des 'sociétés savantes'. Il n'est pas inconcevable que Rembrandt ait acquis dans ces cercles des connaissances en chimie et sur les matériaux qu'il a ensuite appliquées lors de la préparation de ses peintures."

Le maître hollandais a peint "La Ronde de Nuit" en 1642. L'œuvre est aujourd'hui exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam. Sa dernière restauration remonte à 1976.