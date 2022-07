La Rome baroque, source d’inspiration de nombreux compositeurs

A Rome, on rivalise de génie pour créer des festivités somptueuses. Certaines familles, très riches, peuvent se permettre de dépenser sans compter pour quelques jours inoubliables ou pour une soirée fastueuse. Et l’État masque peut-être certaines questions politiques par une débauche de cortèges, de processions et de carnavals. A Rome, ce fameux carnaval dure une semaine. Comme l’écrit Patrick Barbier, c’est la fête du peuple par excellence, le seul moment de l’année où il peut s’encanailler, braver les interdits, fronder et satiriser la société. Le carnaval romain est un mélange haut en couleur, de joie et d’ironie, de recherche esthétique et d’obscénité. Goethe dira que le carnaval de Rome n’est pas vraiment une fête qu’on offre au peuple, mais une fête que le peuple s’offre à lui-même. C’est la cloche du capitole qui donne le signal du départ du nouveau carnaval. Il y a une course de chevaux, le palio, qui rassemble beaucoup de gens le long de la via del corso. Les chevaux ne sont montés par personne… Ils courent en toute liberté. Montesquieu, de passage dans la ville, raconte : La rue du corso est pleine de chars, de bateaux même, sur des chars, de carrosses plein de gens masqués, jusqu’aux cochers et laquais. On lâche des chevaux d’un bout de la rue à l’autre et celui qui est le plus tôt arrivé gagne la course. Cela se fait 8 à 10 fois pendant le carnaval.