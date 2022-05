La romancière Geetanjali Shree, première Indienne lauréate du Booker prize international

Elle a ajouté que derrière elle et ce livre "se cache une tradition littéraire riche et florissante en hindi et dans d’autres langues du Sud de l’Asie" et que "la littérature mondiale s’enrichira à connaître certains des meilleurs écrivains dans ces langues."

Frank Wynne, qui a présidé le jury, a déclaré qu’il n’avait jamais rien lu de tel.

"'Tomb of Sand' a une exubérance, une vie, une puissance et une passion dont le monde pourrait avoir besoin en ce moment", a-t-il déclaré.

Mme Shree a battu cinq autres finalistes, dont la Polonaise Olga Tokarczuk, lauréate du prix Nobel de littérature, l’Argentine Claudia Pineiro et la Sud-coréenne Bora Chung.

L’année dernière, le Booker prize international avait été remporté par le roman français "Frère d’âme" de David Diop.