La Roma thérapie de Romelu Lukaku

Souvenez-vous. Il y a quelques semaines à peine, Big Rom' était encore coincé dans le placard de Chelsea avec les autres pestiférés londoniens.

Il faut dire que depuis son retour chez les Blues en août 2021, Lukaku n’est jamais parvenu à se mettre les supporters dans la poche. Souvent maladroit dans ses déclarations, le Belge a eu la mauvaise idée de se mettre l’entraîneur de l’époque Thomas Tuchel à dos, et a finalement été rapatrié par l’Inter un an plus tard.

Si sa saison en Italie s’est avérée plus compliquée que prévu – les blessures ne l’ont pas lâché – l’air milanais a tout de même fait le plus grand bien à Lukaku, auteur d’une saison plus que correcte sur le plan comptable (37 matches, 14 buts et 7 assists toutes compétitions confondues).

Arrive alors le mercato estival. Plusieurs options s’offrent à Romelu Lukaku. La première : poursuivre à l’Inter. Son option favorite, mais également la plus complexe. Satisfaits de leur attaquant, les Intéristes émettent le souhait de prolonger le prêt du Belge. Problème cependant : Chelsea veut définitivement se débarrasser de son joueur alors que l’Inter n’a pas les moyens pour un transfert sec.

L’Arabie saoudite flaire alors le bon coup et s’invite dans la danse. Mais malgré une offre très lucrative, Lukaku refuse les avances saoudiennes, expliquant vouloir rester en Europe.

Après avoir réalisé de belles ventes et renfloué les caisses, l’Inter revient à la charge. Le transfert de Lukaku à Milan n’est plus qu’une question de temps. Du moins, c’est ce que l’on croit… Car dans le même temps, on apprend que Lukaku et son entourage fricotent… avec la Juventus de Turin. En l’espace d’un instant, Romelu Lukaku est devenu l’ennemi public numéro un en Italie.

Finalement, le 31 août dernier, à la veille de la clôture du mercato estival, le Diable s’envole, non pas à Milan ni à Turin, mais bien à Rome pour signer chez les Giallorossi.