La Roche-en-Ardenne : les kayakistes sont de retour sur l’Ourthe

Les pluies abondantes des dernières semaines permettent à nouveau la pratique du kayak. C’est par exemple le cas sur l’Ourthe, du côté de Laroche-en-Ardenne. Une bonne nouvelle pour les loueurs de kayaks qui avaient dû interrompre leurs activités après un début d’été trop sec !

Ce mercredi matin, ce n’était pas encore la grande foule. Mais depuis hier, les premiers amateurs ont mouillé leur "maillot" sous une pluie battante. Un soulagement pour les loueurs de kayak qui ont connu un début de saison difficile et une manière d’oublier la météo maussade pour les touristes et de retrouver le sourire après des journées de grisaille et des températures souvent en-dessous des normes saisonnières.