La Roche-en-Ardenne : important incendie dans une sapinière, le feu est sous contrôle

Un important incendie s’est déclaré un peu avant midi dans une sapinière à La Roche-en-Ardenne. Huit hectares de bois ont pris feu. La N89 a été fermée à la circulation. Les premières maisons sont situées à 100 mètres.

Les pompiers ont été appelés à 11h57 et ont été déployés sur 3 lignes. L’accès est difficile à cause des rochers et des terrains en pente. Le plan rouge a été déclenché à 13h10. L’hélicoptère de la police fédérale a quitté l’incendie des Fagnes pour se rendre sur celui de la Roche-en-Ardennes.

Grâce à l’hélicoptère, après plusieurs largages, les pompiers assurent que l’incendie est sous contrôle (15h45). Les pompiers estiment que la situation devrait continuer à s’améliorer.

Au total, outre l'hélicoptère de la police fédérale, l'opération aura mobilisé une trentaine de pompiers en provenance des postes de Marche, Saint-Hubert, Érezée, La Roche et Libramont, et 14 véhicules, liste le commandant de la zone de secours Luxembourg, Stéphane Thiry. Les pompiers resteront d'ailleurs sur place jusque 22h00. A leur demande, le Département de la Nature et des Forêts du SPW effectuera une surveillance de nuit, vu le risque de reprise. "Le Service public de Wallonie tient à rappeler une nouvelle fois, à fortiori en cette période de grand vent et de chaleur, qu'il est strictement interdit, pour des raisons environnementales et de sécurité, de faire du feu en forêt", insiste le SPW.

Quant à la cause de l'incendie, il s'agirait d'un accident : " L'incendie s'est déclaré en raison de l'imprudence d'un particulier qui brûlait des branches en fond de vallée" , explique le SPW.