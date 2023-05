La Roche-en-Ardenne : fréquentation en berne dans les centres de kayak à cause de la météo, mais ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle

Et la sécheresse, ne lui en parlez pas, il connaît. "Ces dernières années, notre saison s’arrêtait en juillet. Or, pour nous, les vacances d’été sont essentielles. C’est là où la fréquentation des lieux est la plus importante. Ce manque à gagner nous oblige à nous diversifier. Le kayak aujourd’hui est un bonus pour nous."

La météo capricieuse de ce printemps pourrait d’ici peu faire gonfler ce bonus. Les pluies nourrissent les sols, remplissent les nappes phréatiques et les ruisseaux. "Cela signifie que les sols auront de meilleures ressources si une nouvelle vague de chaleur nous frappe et les cours d’eau seront moins vite asséchés. C’est en tout cas ce que l’on espère aujourd’hui. Peut-être allons nous pouvoir gagner quelques semaines grâce à ce début de saison compliqué", conclut Manu Goldschmidt.