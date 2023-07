La Roche : des bénévoles se battent pour sauver des orchidées et restaurer l’équilibre de la nature

La biodiversité ça s’entretient, même en zone protégée. À Bérismenil, dans la commune de La Roche, des bénévoles de Natagora se mobilisent dans une zone protégée où poussent des orchidées particulièrement rares. La tronçonneuse vrombit. Saules et bouleaux sont coupés à ras. L’objectif : créer de la lumière et de l’espace pour que les végétaux plus bas puissent s’épanouir.

"Les orchidées présentes ici demandent des conditions très particulières pour fleurir entre la fin mai et début juin. Notre travail va permettre de favoriser leur développement. Mais nous travaillons pour l’ensemble des écosystèmes des lieux. Des papillons menacés sont présents sur cette zone grâce à la flore diversifiée", confie Harry Mardulyn, Président de la régionale Natagora Ardenne orientale.

Un véritable cercle vertueux se crée depuis une quinzaine d’années sur les lieux. "Aujourd’hui, on retrouve des orchidées dans les zones avoisinantes. Le respect de la nature permet à ces plantes de se reproduire. On sent que l’écosystème se rétablit. Il est complexe, nous n’en maîtrisons pas tous les éléments, mais la nature retrouve son équilibre. Ça, c’est une bonne nouvelle !"

Une bonne nouvelle qui nous rappelle que travailler à sauver quelques orchidées, c’est aussi travailler à la restauration de notre environnement. "Si l’on ne respecte pas le milieu qui nous entoure et que la biodiversité s’effondre, nous aussi nous allons disparaître. Et peut-être plus vite qu’on le croit. C’est la raison pour laquelle cette initiative prend tout son sens. L’orchidée est un parapluie sous lequel s’abritent de nombreuses autres espèces. Sans notre action, la richesse des lieux serait bien moindre", conclut Harry Mardulyn.