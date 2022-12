La robe de soirée fait son come-back : les conseils de Valérie

Que porter comme chaussures avec une robe de soirée ?

L’option n°1 pour une soirée chic reste les talons, mais vous pouvez très bien décaler votre tenue avec des rangers, une paire de compensées, des baskets blanches ou encore des mocassins, toujours très tendance.

Et alors pour terminer, et pour éviter de ressembler totalement à une boule à facettes, dosez les bijoux. Pas question d’en faire trop en accumulant bagues, collier, bracelets et boucles d’oreilles. Misez sur un accessoire-phare, un maquillage qui en jette et ce sera très bien !