La robe de mariée se réinvente pour un avenir plus durable

Triste destin pour une pièce soigneusement choisie, essayée et retouchée, dont l'impact sur l'environnement est par essence considérable.

Les acteurs du secteur tentent aujourd'hui de se réinventer pour faire de la robe de mariée une pièce plus durable, que ce soit à travers de nouvelles matières ou des services innovants.

Des marques comme Reformation et Mother of Pearl font désormais le choix d'une production et de matières plus durables et moins impactantes pour la planète.

D'autres, comme Pronovias, ont également lancé de nouvelles gammes mieux adaptées aux nouvelles préoccupations des consommateurs.