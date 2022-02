La robe de mariée rompt (une fois pour toutes) avec la tradition

La palette neutre et délicate que l'on a l'habitude d'associer aux mariages ne semble pas avoir de beaux jours devant elle. Si les robes de mariée ultra colorées ne sont pas encore la norme, il semblerait que les futurs époux fassent désormais preuve d'originalité en introduisant çà et là de la couleur pour rendre leur cérémonie plus audacieuse.

Etsy a observé une hausse significative des recherches d'articles de mariage colorés (+327%) au cours des trois derniers mois, que l'on retrouve jusque dans les bagues de fiançailles.

Le diamant n'a plus la cote, se faisant voler la vedette par le rubis (+249%), l'émeraude (+105%) et, dans une moindre mesure, le saphir (+12%).

Toujours en réponse à la pandémie et à sa mode homewear faite de leggings, hoodies et autres joggings, les futures épouses semblent vouloir renouer avec une mode plus glamour et sophistiquée. Cela se traduit par un engouement pour les nœuds, que ce soit à travers les robes de mariée (+51%) ou les accessoires pour les mariées et demoiselles d'honneur (+114%).

Notons que les tendances mariage 2022 seront également rythmées par un intérêt grandissant pour les sixties via des robes courtes et des robes trapèze, ainsi que par des envies d'évasion. A défaut de pouvoir voyager sans aucune restriction, les futurs époux proposent à leurs invités de voguer vers d'autres destinations. Une tendance qui se lit via des invitations en forme de passeports ou de cartes routières, ainsi que des articles de décoration exotiques.

* Les données présentées par Etsy sont issues de l'analyse des recherches menées par sa communauté de 96 millions d'acheteurs dans le monde, avec un accent porté sur les recherches ayant connu la plus forte augmentation au cours des trois derniers mois par rapport à la même période une année auparavant.