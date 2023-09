La rivalité entre Ronaldo et Messi est "terminée" selon le Portugais :" Nous avons changé l'histoire du football"

La star de la sélection portugaise Cristiano Ronaldo a confié mercredi viser "encore plus loin", après avoir franchi samedi un nouveau record en franchissant avec son club d'Al-Nassr la barre des 850 buts dans sa carrière.

"J'en veux plus", a lancé le joueur lors d'une conférence de presse avant l'entraînement avec ses coéquipiers dans le camp de base d'Oeiras, dans la banlieue de Lisbonne, pour préparer les prochains matches de qualification à l'Euro-2024.

"Tant que je jouerai, je veux placer la barre très haut, je dois voir grand", a ajouté le joueur de 38 ans.

Interrogé sur sa rivalité avec l'Argentin Lionel Messi, champion du monde et favori pour décrocher un huitième Ballon d'Or, Ronaldo a répondu qu'ils s'appréciaient et "se respectaient mutuellement".

"Si vous aimez Cristiano, vous n'êtes pas obligés de détester Messi. Nous deux avons changé l'histoire du football et nous sommes respectés. La rivalité est terminée. Actuellement, nous faisons tous les deux bien les choses"

Le joueur, qui célèbre cette année ses 20 ans en sélection, se dit "fier" d'avoir atteint cette "longévité" mais sans vouloir pour autant se projeter à trop long terme.

"Je veux continuer, car je me sens bien et utile" mais "tout peut arriver", a-t-il expliqué avant d'ajouter que pour l'instant il voulait "profiter du moment" et se fixer l'objectif de "faire un excellent Euro".