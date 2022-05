La riche histoire du cinéma belge à Cannes est mise à l'honneur sur Auvio

A l’occasion de la 75ème édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde sur Auvio.



Il y a 30 ans de cela "C'est arrivé près de vous" débarquait à Cannes et y faisait sensation. Monument de provocation et inoubliable tranche de belgitude, le film de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde est vite devenu une des œuvres les plus marquantes de la 45e édition du festival, et un des films cultes de notre pays. Mais comme le retrace le documentaire d'Henri de Gerlache "La Belge Histoire du Festival de Cannes", la présence noir-jaune-rouge sur la Croisette ne se limite pas à ce coup d'éclat : le festival et le cinéma belge ont une longue histoire en commun, qui continue encore aujourd'hui de s'écrire.



Alors que la 75e édition de Cannes se profile à l'horizon (soirée d'ouverture : le 17 mai !), cette histoire est mis à l'honneur avec une programmation particulièrement sur Belgorama, la page thématique d'Auvio dédié au cinéma belge.