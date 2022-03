La Revue Dessinée : de l’info autrement et en grand format

La Revue Dessinée c’est déjà trente-cinq numéros d’info pure en BD. Oui, rien qu’en BD et rien que de l’info. Pas l’info du monde de la BD hein, non non, l’info du monde tout court. La même info que dans vos JT et vos journaux habituels. Celle de la société, de la politique, de la santé ou de l’environnement. L’actualité "sérieuse", quoi. Mais traitée en BD par un groupe de journalistes et de dessinateurs et dessinatrices qui travaillent en équipe pour fournir tous les 3 mois un pavé de 220 et quelques pages forts documentées d’une info qui se veut "critique, rigoureuse et engagée, avec le regard singulier de la bande dessinée".

C’est plutôt l’actualité d’outre-Quiévrain qui est mise en avant mais pas que, d’ailleurs au menu du dernier numéro en date on trouvera dans le désordre et sans être exhaustif : la lutte contre la mafia calabraise, la montée de l’extrême droite en France, la délinquance au siècle dernier ou l’utilisation de la fourrure dans la mode. Le tout travaillé en profondeur dans un magazine exempt de pub.

On notera encore que La Revue n’est pas seule à proposer ce genre de traitement de l’actu, elle fait partie d’un groupe de 4 magazines qui comptent les titres XXI -la revue du Grand Reportage- 6 Mois pour les récits photographiques et Topo le pendant de La Revue plus à destination des moins de 20 ans.

Parallèlement, existent aussi des albums thématiques réalisés en collaboration avec Médiapart.

Bref, un traitement différent, en profondeur, original et instructif de l’info. On en redemande.

Denis MARC