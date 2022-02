La Revue des Galeries : un remède contre la morosité, bientôt sur la Une !

La Revue des Galeries se présente comme la digne héritière de la tradition du music-hall, du cabaret et de la comédie musicale. C’est un spectacle mélangeant tous les genres, du théâtre à la chanson en passant par la danse. Rien que pour cette dernière discipline, on peut citer du jazz, du contemporain, du music-hall, du hip-hop, "un soupçon de ballet et une pincée de rock" ! Certaines figures connues s’invitent sur le plateau. Parmi elles, Amy Winehouse, ressuscitée des morts. En meneuse de revue, elle apparaît à la fin du Codeco pour chanter sur l’air de "Rehab", arrangé par les bons soins de Bernard Wrincq :

Tous les vendredis c’est la fête avec le Codeco. Derrière vos écrans vous écoutez le grand Alexandre de Croo.

Derrière elle, le mur est en briques rouges. Des lettres lumineuses y sont affichées, formant le mot "Codeco". Le tout baigne dans une lumière bleutée qu’on doit au créateur lumière, Laurent Comiant. La scène évoque indéniablement Broadway et ses théâtres. La culture américaine sera de nouveau convoquée lors d’un tableau dans lequel Gauthier Bourgeois et Arnaud Van Parys dénoncent sur "Gangsta’s Paradise" de Coolio la situation des personnes âgés en maison de repos :

C’est pas parce qu’on est vieux qu’on va fermer sa gueule !

Ce n’est pas parce qu’on a plus de cheveux qu’on doit se sentir tous seuls. Il n’y a plus aucun respect pour les personnes âgées. Nous, on voudrait s’échapper mais ce n’est pas gagné. On a été placé dans un mouroir, on nous a mis au placard et fermer le tiroir. Muselière, camisole, comme des bêtes sauvages, on nous a isolés comme si c’était nous le danger.

Et d’interroger lors du refrain : "Ne vois-tu pas que je kiffe ma life ?"