La Revue de Tweets : quand les développeurs montrent leurs jeux vidéo pas finis

Personne ne sera passé à côté, les leaks de GTA 6 ont beaucoup fait parler d’eux. On en a appris plus sur certaines mécaniques, certains aspects du jeu, les noms des personnages principaux, la carte du jeu, etc. A travers les 90 vidéos publiées sur reddit, les fans de la saga s’en sont donné à cœur joie pour scruter chaque nouveau détail.

Et dans tout ça, ils n’ont pas manqué quelque chose : à savoir les graphismes du prochain GTA. Beaucoup ont critiqué les graphismes via les vidéos leakées sur les réseaux. Cependant, on oublie souvent deux aspects : dans un premier temps, que les vidéos leakées sont en qualité pomme de terre 144p comme si vous captiez une vidéo YouTube dans le fin fond du Vercors et dans un second temps, que les images ayant fuité sont en réalité des images d’un jeu en développement et donc un jeu très loin ter terminé.