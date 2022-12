La revue de presse : Zelensky, à Washington, dans les pas de Churchill

A noter, coïncidence ou non, qu’en colonne d’opinion, dans cette même édition du New York Times, Bret Stephens se réfère lui aussi à Winston Churchill.

Autre moment clef de la seconde guerre mondiale, le 18 juin 1940 (discours connu sous le nom : " This was their finest hour "). Moment clef où après la reddition française et la débâcle britannique à Dunkerque, le Premier ministre appelle le Royaume Uni à résister. Résister pour offrir à l’Europe et au monde des espoirs de lendemain ou accepter de plonger dans les abysses d’un nouvel âge sombre.

Pour le chroniqueur, en cette fin d’année, nous avons nous aussi, à faire ce choix.

La résistance existe, en Iran, quand des femmes se lèvent ; en Ukraine, face à la barbarie russe ; en Chine, dans les protestations qui se font entendre.

Malheureusement, les abysses sombres présentent une menace tout aussi réelle, lit-on.

Pas uniquement dans la malveillance des ennemis de la liberté, écrit le New York Times mais aussi dans la complaisance, de ceux qui au cœur de nos démocraties, les soutiennent ou préférèrent détourner le regard.