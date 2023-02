La revue de presse : Zelensky à Bruxelles, pour demander toujours plus d’aide

Autre commentaire, délivrée celui-là par Le Soir. Il faut noter que l’Ukrainien a fait des choix. America first. Avec son voyage en décembre à Washington. Londres, ensuite. Paris, après, avec ET Emmanuel Macron ET Olaf Scholz pour faire en une étape d’une pierre, deux coups. La tournée européenne a donc débuté par un état hors de l’Union et la capitale de l’Europe s’est fait brûler la politesse par la France.

N’allons pas – européens – nous en sentir vexer. L’ordre des visites, écrit Le Soir, est sans doute en premier lieu dicté par l’impératif absolu de sécurité. Ensuite, Zelensky ne vient pas en visite de courtoisie mais très pragmatiquement pour demander de l’argent et des armes.

Et sans doute, sait-il bien que Londres est un soutien de premier choix et qu’une Paris et Berlin convaincu, l’Europe suivra.

Du reste, l’Union européenne, si elle représente l’objectif finale pour l’Ukraine, ce n’est à ce jour qu’une cible secondaire. Dans l’immédiat, l’Ukraine a besoin d’arme pour survivre. Il n’empêche, Le Monde le constate : "sur ce très long chemin qu’est l’adhésion à l’Union Européenne, l’Ukraine a déjà marqué beaucoup de points." Allant même jusqu’à rallier et les Pays-Bas et la France à l’idée d’un possible élargissement de l’Union à l’Ukraine. Le quotidien français met en garde. Il faudra voir comment les capitales réagiront si l’Ukraine devait se montrer un peu trop insistant. Elle a déjà le statut de candidat. Implicitement, il aurait été convenu de ne pas accélérer ce processus !