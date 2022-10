La revue de presse : Voyage, Voyage

En politique aussi, nos hommes et femmes politiques se demandent si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Ou plutôt turquoise et amarante. C’est le cas de Jean-Luc Crucke.

D’après La Libre Belgique et le Soir, le libéral veut créer un nouveau parti centriste avec Défi, les Engagés et les déçus du MR – les libéraux plus progressistes ou opposés aux positions de Georges-Louis Bouchez.



En janvier, Jean-Luc Crucke démissionne de son poste de ministre wallon du budget. En juin, il renonce à devenir juge à la Cour constitutionnelle. Depuis, il siège toujours comme député MR, mais en marge de son parti. Il ne dit rien, mais il ne reste pas les bras croisés pour autant.

Il en a marre d’être solo. Il se cherche donc des copains pour voyager. En ce sens, il multiplie les rencontres : François De Smet, président de Défi et son prédécesseur, Olivier Maingain ; Maxime Prévot, président des Engagés ; Alexia Bertrand, cheffe de file du MR à Bruxelles.