La revue de presse : vous êtes plutôt vodka ou Lambrusco ?

En Une de la Gazet Van Antwerpen, Het Laaste Nieuws et Het Nieuwsblad, la députée flamande Sihame El Kaouakibi a fait son retour au Parlement flamand après un an et demi d’absence avec un discours. Du cinéma pour certains… Une intervention courageuse pour d’autres…

Pour rappel, la députée flamande est soupçonnée de fraude portant sur des subventions qu’elle a reçues de la ville d’Anvers. Son immunité parlementaire a été levée et elle devrait bientôt comparaître devant le tribunal…

Elle nie les faits, elle l’a répété hier, apparaissant affaiblie, amincie et accompagnée d’un médecin, souligne la Gazet Van Antwerpen. Du mauvais théâtre d’après plusieurs députés… Une honte même pour d’autres. El Kaouakibi était suivie par une équipe de télévision pour cette première apparition, et beaucoup ont vu cela comme une mise en scène.