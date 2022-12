La revue de presse : voir le verre à moitié plein

Les Belges meurent de plus en plus des suites de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. En 15 ans, le nombre de morts a progressé de plus de 70%, analysent l’Echo et De Tijd. Pour la première fois, la démence est la première cause de décès dans notre pays. Près d’un décès sur dix.

Cette forte augmentation de la mortalité liée à la démence s’explique surtout par le vieillissement de la population. Nous vivons plus longtemps. Or un âge élevé, c’est le principal facteur de risque de la démence.

Dans son édito, le Tijd appelle donc à investir plus dans la recherche sur la démence. Une bataille difficile pour développer des médicaments, pour améliorer la détection précoce, pour soutenir aussi les maisons de soins, les infirmiers et infirmières à domicile et les hôpitaux. Car dans certains hôpitaux, le service gériatrique a été fermé, faute de personnel, pointe De Tijd.

Mais de nouveau, voyons le positif ! On meure de moins en moins de maladies cardiovasculaires, d’hémorragie cérébrale ou d’AVC. Chez les jeunes, le suicide reste la principale cause de décès, mais la tendance est à la baisse.

Du côté des cancers, le nombre de cas diagnostiqués augmente, mais le taux de mortalité reste stable. Le cancer du sein chez les femmes et le cancer du poumon chez les hommes provoquent même moins de décès.

"C’est la preuve que le progrès médical, la recherche et la prévention – avec un mode de vie sain – portent leurs fruits", résume De Tijd.

Vous voyez, je vous l’avais dit : votre verre – d’eau évidemment – est encore à moitié rempli !